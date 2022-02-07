За даними джерел "Обозревателя", Адеішвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли невідомі чоловіки. Перед побиттям у радника генпрокурорки спитали ім'я та прізвище.

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Які саме ушкодження отримав колишній соратник Саакашвілі, наразі невідомо.

Били з вигуками "За наш народ!"

На місці події працювали слідчі, які задокументували всі обставини інциденту.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, поки що не зрозуміло.

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