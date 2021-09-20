Українська "Ракета" до Канева: у Києві відновили унікальний туристичний маршрут

Про українські ракети не чули понад 30 років, але вони повертаються. Побачити їх можна, звичайно, поки не у космосі, а на воді в Києві.

Ще у 1970-х роках в Україні ходило понад 150 "Ракет". Однак після 1990-х цей вид транспорту став економічно не вигідним. Більшість з суден продали за кордон, а частину пустили на металолом.

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Урядовці взялися відроджувати легендарні річкові туристичні маршрути. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, Дніпро є чудовою туристичною локацією, однак не використовується на повну.

У Києві провели тестовий рейс

З дніпровським вітерцем та до самого Канева. Так починався перший тестовий рейс. Замість туристів були журналісти та тревел-блогери. Дорога до Канева триває 2,5 години, але сумувати не довелось.



У Києві відновили туристичний маршрут на Дніпрі / Фото 24 каналу

Окрім неймовірних краєвидів за вікном, ще й можна почути безліч цікавих історичних фактів від екскурсовода. 60 кілометрів за годину – саме таку швидкість розвиває "Ракета".

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Вже біля самого Канева судно пройшло шлюз, рівень води там опускається до позначки в понад 10 метрів. І займає це ще близько пів години.

Екскурсія до Канева

Перше місце туристично маршруту у Каневі – це музей Тараса Шевченка. Меморіальні речі та гравюри Кобзаря, рідкісні видання його творів, цінні архівні документи та музичні інструменти. У музеї зберігається понад 20 тисяч унікальних екземплярів.



У Каневі розташований унікальний музей Шевченка / Фото 24 каналу

Ще за життя Тарас Шевченко мріяв про "тихе пристанище і спокій коло Канева". Тому у 1861 році Кобзаря перепоховали. І саме з того часу це місце називають Тарасовою горою.

Туристи відвідають Канівську ГЕС

Ще одна туристична локація – Канівська ГЕС. Вже майже 50 років вона виробляє електроенергію для єдиної енергосистеми України. Таких станцій в Україні всього 4

Канівська ГЕС є наймолодшою станцією на всьому Днiпровському гiдрокаскадi. Вона стала, так би мовити, останнім елементом, який довершив цілісну систему гідростанцій у межах України.



Наразі невідомо, скільки коштуватиме подорож / Фото 24 каналу

Якщо ви вже відвідали дамбу, то неможливо не звернути увагу на колишній залізничний міст на Лівий берег, зруйнований під час Другої світової. Добрячий шмат "мосту в нікуди" видніється серед Дніпра. Він також є пам’яткою новітньої історії.

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У Каневі збільшиться потік туристів

У міській раді зазначили, що останнім часом туристів у Каневі поменшало, тож сподіваються, що завдяки річковим рейсам та розбудові інфраструктури – все зміниться.

Як наголосив міський голова Канева Ігор Ренькас, є люди, які прагнуть збудувати у місті готель з стандартами 4 – 5 зірок. Розвиток туризму передбачений у генеральному плані Канева.



Українську "Ракету" можуть запустити до Чорнобиля / Фото 24 каналу

У разі успішного запуску пробного проєкту, чиновники планують зробити такі маршрути регулярними вже у 2022 році, залучивши до цього місцеву владу та туроператорів. Також планують запустити маршрут і до Чорнобиля.

Скільки коштуватиме квиток на таку туристичну подорож, урядовці поки не кажуть. Проте за попередніми підрахунками, вартість квитка може коливатися в районі тисячі гривень.