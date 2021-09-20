Украинская "Ракета" в Канев: в Киеве восстановили уникальный туристический маршрут
Источник:24 канал
Об украинских ракетах не слышали более 30 лет, но они возвращаются. Увидеть их можно, конечно, пока не в космосе, а на воде в Киеве.
Еще в 1970-х годах в Украине ходило более 150 "Ракет". Однако после 1990-х этот вид транспорта стал экономически невыгодным. Большинство из судов продали за границу, а часть пустили на металлолом.
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Чиновники взялись возрождать легендарные речные туристические маршруты. По словам министра культуры Александра Ткаченко, Днепр является отличной туристической локацией, однако не используется на полную.
В Киеве провели тестовый рейс
С днепровским ветерком и до самого Канева. Так начинался первый тестовый рейс. Вместо туристов были журналисты и тревел-блоггеры. Дорога в Канев длится 2,5 часа, но скучать не пришлось.
В Киеве возобновили туристический маршрут на Днепре / Фото 24 канала
Кроме невероятных пейзажей за окном, еще и можно услышать множество интересных исторических фактов от экскурсовода. 60 километров в час – именно такую скорость развивает "Ракета".
Ни один человек на борту не чувствует морской болезни. Ведь движется "крылатый" как на воздушных подушках
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Уже у самого Канева судно прошло шлюз, уровень воды там опускается до отметки более 10 метров. И занимает это еще около получаса.
Экскурсия в Канев
Первое место туристско маршрута в Каневе – это музей Тараса Шевченко. Мемориальные вещи и гравюры Кобзаря, редкие издания его произведений, ценные архивные документы и музыкальные инструменты. В музее хранится более 20 тысяч уникальных экземпляров.
В Каневе расположен уникальный музей Шевченко / Фото 24 канала
Еще при жизни Тарас Шевченко мечтал о "тихом пристанище и покое круг Канева". Поэтому в 1861 году Кобзаря перезахоронили. И именно с тех пор это место называют Тарасовой горой.
Туристы посетят Каневскую ГЭС
Еще одна туристическая локация – Каневская ГЭС. Уже почти 50 лет она производит электроэнергию для единой энергосистемы Украины. Таких станций в Украине всего 4.
Каневская ГЭС является самой молодой станцией на всем Днепровском гидрокаскаде. Она стала, так сказать, последним элементом, который довершил целостную систему гидростанций в пределах Украины.
Пока неизвестно, сколько будет стоить путешествие / Фото 24 канала
Если вы уже посетили дамбу, то невозможно не обратить внимание на бывший железнодорожный мост на левый берег, разрушенный во время Второй мировой. Большой кусок "моста в никуда" виднеется среди Днепра. Он также является памятником новейшей истории.
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В Каневе увеличится поток туристов
В городском совете отметили, что в последнее время туристов в Каневе меньше, поэтому надеются, что благодаря речным рейсам и развитию инфраструктуры – все изменится.
Как отметил городской голова Канева Игорь Ренькас, есть люди, которые стремятся построить в городе отель со стандартами 4 – 5 звезд. Развитие туризма предусмотрено в генеральном плане Канева.
Украинскую "Ракету" могут запустить в Чернобыль / Фото 24 канала
В случае успешного запуска пробного проекта, чиновники планируют сделать такие маршруты регулярными уже в 2022 году, привлекая к этому местные власти и туроператоров. Также планируется запустить маршрут и в Чернобыль.
Сколько будет стоить билет на такую туристическую поездку, чиновники пока не говорят. Однако по предварительным подсчетам, стоимость билета может колебаться в районе тысячи гривен.