Усі невакциновані: моторошне фото з моргу київської лікарні
Джерело:фейсбук Сергія Супинського
Серед десятків тисяч важкохворих на COVID-19, які потрапили до реанімації, майже не було вакцинованих людей. У медичних закладах кажуть, що вакциновані не помирають від цієї хвороби.
Фоторепортаж з київської лікарні №4 зробив відомий журналіст Сергій Супинський. За його словами, у день зйомки у медичному закладі померло 12 осіб. Вакцинованих серед них не було.
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Аби привернути увагу суспільства та власних друзів-антиваксерів, чоловік опублікував моторошне фото з моргу.
Вакцинованих у реанімації не було
- За словами Супинського, картинку з тілами у пластикових пакетах він виклав не заради суперечок чи переконання когось з ідейних противників щеплення.
- Фотокореспондент підкреслив, що хоче лише навести факти про те, що серед померлих у лікарні 18 листопада не було жодного вакцинованого.
- Не було осіб з щепленням у день зйомок й у реанімації.
Закінчення шляху невакцинованих від COVID-19 / Фото Сергія Супинського
Повний текст допису Сергія Супинського у фейсбуці:
Вирішив запостити цю картинку спеціально для друзів антиваксерів. Не хочу більше ні з ким сперечатися та нікого переконувати, наведу тільки циферки. У день зйомки у лікарні за добу від ковіда померло 12 осіб, серед них не було вакцинованих. І в реанімації того ж дня не було жодного вакцинованого. А ви продовжуйте говорити "fuckcine" - це ж весело... Якось так.
Київ може вийти з червоної зони
Станом на 19 листопада ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві почала поступово покращуватися. Наразі ліжка з киснем у медичних закладах заповнені на 71%. Лікарні завантажені на 66%. За добу 18 листопада зараження вірусом зафіксували у 1782 осіб. 41 людина померла.