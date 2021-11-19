Фоторепортаж з київської лікарні №4 зробив відомий журналіст Сергій Супинський. За його словами, у день зйомки у медичному закладі померло 12 осіб. Вакцинованих серед них не було.

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Аби привернути увагу суспільства та власних друзів-антиваксерів, чоловік опублікував моторошне фото з моргу.

Вакцинованих у реанімації не було

За словами Супинського, картинку з тілами у пластикових пакетах він виклав не заради суперечок чи переконання когось з ідейних противників щеплення.

Фотокореспондент підкреслив, що хоче лише навести факти про те, що серед померлих у лікарні 18 листопада не було жодного вакцинованого.

Не було осіб з щепленням у день зйомок й у реанімації.



Закінчення шляху невакцинованих від COVID-19 / Фото Сергія Супинського

Повний текст допису Сергія Супинського у фейсбуці:

Вирішив запостити цю картинку спеціально для друзів антиваксерів. Не хочу більше ні з ким сперечатися та нікого переконувати, наведу тільки циферки. У день зйомки у лікарні за добу від ковіда померло 12 осіб, серед них не було вакцинованих. І в реанімації того ж дня не було жодного вакцинованого. А ви продовжуйте говорити "fuckcine" - це ж весело... Якось так.

Київ може вийти з червоної зони

Станом на 19 листопада ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві почала поступово покращуватися. Наразі ліжка з киснем у медичних закладах заповнені на 71%. Лікарні завантажені на 66%. За добу 18 листопада зараження вірусом зафіксували у 1782 осіб. 41 людина померла.