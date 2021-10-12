У вагонах метро Києва облаштували манікюрний салон та перукарню

Геть дивну акцію побачили у київській підземці пасажири 12 жовтня. У деяких вагонах з'явилися імпровізовані магазини з овочами та фруктами, перукарня, манікюрний салон, а також точка з продажу техніки.

Тисячі пасажирів, які побачили торгівлю та надання послуг безпосередньо у вагонах метро, були шоковані тим, що відбувається. Деякі припустили, що проходить якийсь перформанс.

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Інформацію про незвичну акцію підтвердила заступниця начальника метро Києва Наталія Макогон.

Перфоманс проти нелегальної торгівлі



Перфоманс заважав пасажирам / Фото "Києва оперативного"

Як виявилося, керівництво метрополітену вирішило в такий спосіб дати пасажирам зрозуміти, що нелегальна торгівля у переходах може реально заважати.

Для цього у вагонах розмістили обладнання для салону краси, перукарні та столики з технікою та овочами.

До акції долучився також пранкер Антон Скуратов та співачка Jerry Heil.



"Салон краси" у метро Києва / Фото "Києва оперативного"



Тут стільки всього, що можна зустріти в метро і що може безслідно зникнути, якщо ми не будемо підтримувати своєю гривнею. Бо торгівля має бути в торгових рядах, музика в концерт-холах, як і вся інша діяльність. Цим проєктом з Антоном Скуратовим ми нагадуємо, що підтримувати варто легальне й у тих місцях, де воно має бути,

– підкреслила Макогон.



Заради перфомансу вагони підземки перетворили у "магазин" / Фото "Києва оперативного"

За словами чиновниці, кожного нелегального торгівця, якого намагається покарати поліцейський, захищає кілька перехожих. Тому в такий спосіб, відбираючи місця для пасажирів, у підземці вирішили показати киянам, що купувати у таких торгівців нічого не потрібно.



Карантинних норм не дотримувалися ані пасажири, ані зірки-учасники акції / Фото "Києва оперативного"

Зазначимо, що "працівники" імпровізованих торговельних точок перебували у поїздах без масок або носили їх під носом.