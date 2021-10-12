Тысячи пассажиров, которые увидели торговлю и оказание услуг непосредственно в вагонах метро, были шокированы тем, что происходит. Некоторые предположили, что проходит некий перформанс.

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Информацию о необычной акции подтвердила заместитель начальника метро Киева Наталья Макогон.

Перфоманс против нелегальной торговли



Перфоманс мешал пассажирам / Фото "Киева оперативного"

Как оказалось, руководство метрополитена решило таким образом дать пассажирам понять, что нелегальная торговля в переходах может реально мешать.

Для этого в вагонах разместили оборудование для салона красоты, парикмахерские и столики с техникой и овощами.

К акции присоединился также пранкер Антон Скуратов и певица Jerry Heil.



"Салон красоты "в метро Киева / Фото"Киева оперативного"



Здесь столько всего, что можно встретить в метро и что может бесследно исчезнуть, если мы не будем поддерживать своим рублем. Ибо торговля должна быть в торговых рядах, музыка в концерт-холлах, как и вся остальная деятельность. Этим проектом с Антоном Скуратовым мы напоминаем, что поддерживать стоит легальное и в тех местах, где оно должно быть,

– подчеркнула Макогон.



Ради перфоманса вагоны подземки превратили в "магазин" / Фото "Киева оперативного"

По словам чиновницы, каждого нелегального торговца, которого пытается наказать полицейский, защищает несколько прохожих. Поэтому таким способом, отбирая места для пассажиров в подземке, решили показать киевлянам, что покупать у таких торговцев ничего не нужно.



Карантинных норм не соблюдали ни пассажиры, ни звезды-участники акции / Фото "Киева"

Отметим, что "работники" импровизированных торговых точек находились в поездах без масок или носили их под носом.