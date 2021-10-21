Вантажівка Київводканалу, яка їхала на прорив мережі, провалилася під асфальт

Комунальники їхали на місце аварії у Голосіївському районі Києва, але потрапили у дорожню пастку. Цілком ймовірно, що провал асфальту під машиною Київводоканалу стався через той саме прорив, який мали усунути робочі.

Інцидент стався на вулиці Кустанайській вночі 20 жовтня. Як стверджують очевидці інциденту, скоріш за все, аварійна бригада їхала на усунення масштабної аварії на водогоні у Голосіївському районі.

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Втім, деякі мешканці зазначають, що комунальники могли стати жертвами тої несправності, усувати яку вони і їхали.

Виїхати без крана було неможливо

За попередніми даними, надзвичайна подія сталася на дорозі між будинками №10 та 7. Водій вантажівки Київводоканалу поспішав на виклик до місця аварії, не зміг дістатися туди.

На проїзній частині стався провал ґрунту, через що передня частина транспортного засобу опинилася під землею.

Через ДТП комунальникам довелося досить довго чекати підмоги. Виїхати самостійно вантажівка не могла.

У коментарях до фотографії аварії користувачі зазначили, що витягували машину Київводоканалу за допомогою підйомного крану.

Згідно з офіційними даними, внаслідок аварії у Голосіївському районі Києва щонайменше на добу залишилися без води дитячий садок, котельня та 7 будинків.