Інцидент стався на вулиці Кустанайській вночі 20 жовтня. Як стверджують очевидці інциденту, скоріш за все, аварійна бригада їхала на усунення масштабної аварії на водогоні у Голосіївському районі.
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Втім, деякі мешканці зазначають, що комунальники могли стати жертвами тої несправності, усувати яку вони і їхали.
Виїхати без крана було неможливо
- За попередніми даними, надзвичайна подія сталася на дорозі між будинками №10 та 7. Водій вантажівки Київводоканалу поспішав на виклик до місця аварії, не зміг дістатися туди.
- На проїзній частині стався провал ґрунту, через що передня частина транспортного засобу опинилася під землею.
- Через ДТП комунальникам довелося досить довго чекати підмоги. Виїхати самостійно вантажівка не могла.
У коментарях до фотографії аварії користувачі зазначили, що витягували машину Київводоканалу за допомогою підйомного крану.
Згідно з офіційними даними, внаслідок аварії у Голосіївському районі Києва щонайменше на добу залишилися без води дитячий садок, котельня та 7 будинків.