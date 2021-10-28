У Василькові чоловік з пістолетом вдерся в лікарню і взяв на приціл медсестру

У Василькові на Київщині 36-річний зловмисник погрожував медикині пістолетом просто в лікарні. Інцидент трапився в ніч проти 28 жовтня.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що 36-річний молодик вдерся у приймальне відділення і після нетривалої розмови з медсестрою дістав пневматичну зброю.

Актуальне На Солом'янці чоловік підстрелив сусідку, заступаючись за матір

Жінку врятувала пильність

Агресивний чоловік одразу ж наставив пістолет на медпрацівницю. Однак жінка не розгубилася і швидко зачинила двері. Після цього вона негайно викликала поліцію, аби втихомирити нападника.



Чоловік наставив пістолет на медсестру / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

"Рейнджер" устиг залякати пів міста

Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, затримали зловмисника і вилучили у нього зброю. Чоловік до останнього намагався її приховати.

Зрештою з'ясувалося, що перед витівкою в лікарні нетверезий зухвалець ходив по Василькову і погрожував зброєю водіям, вимагаючи, аби вони доправили до медзакладу його дружину.

Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя – не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині "герою" загрожує до семи років позбавлення волі,

– завуважив Нєбитов.



Чоловік, який влаштував озброєний дебош в лікарні / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Напад на медсестру з ножем у Броварах

Неадекват з ножем вдерся в інфекційне відділення дитячої лікарні у Броварах наприкінці вересня. Чоловік завдав поранення руки медсестрі й утік, вистрибнувши з вікна третього поверху.

У Василькові чоловік погрожував медикині пістолетом: відео

Текст публікації Андрія Нєбитова:

Дістав пістолет та погрожував медикам розправою!

Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні й після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря.

Добре, що медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері й викликала поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще й намагався ретельно приховати.

Як виявилось, незадовго до інциденту в лікарні, цей же "рейнджер" напідпитку ходив містом та погрожував пістолетом вже водіям, аби ті доставили в лікарню його дружину.

Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя – не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині "герою" загрожує до 7 років позбавлення волі.

Бережіть себе і близьких!