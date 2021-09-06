Вдарив так, що злетіли окуляри: у Києві таксист напав на іноземок і намотував кола задля чайових

У Печерському районі Києва біля готелю "Президент" таксист познущався з двох італійок. Одну з жінок він штовхнув і вдарив. Перелякані італійки швидко втекли. Згодом вони розповіли, що таксист намотував зайві кола задля чайових. Відомо, що водій приїхав на авто служби "Експрес таксі".

За інцидентом стежив охоронець готелю і ніяк не реагував. Про це розповіла ведуча Ольга Немцева, яка разом із чоловіком стала свідком події.

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"Я скам'яніла від побаченого"

Таксист підвіз до готелю "Президент" двох літніх жінок. Після того, як ті розрахувалися з ним, чоловік почав агресивно поводитись. Він штовхнув, а потім вдарив одну з них. Як наслідок, у неї злетіли окуляри, які чоловік ще потім нищив ногами. Італійки злякались і втекли.

Ольга Немцева пише, що скам'яніла від побаченого. Ведуча перекрила дорогу кривдникові і погрожувала йому судом. Таксист сказав, що все зробив правильно. До того ж він додав, що Ольга Немцева псує йому день.

У шоковому стані заблокувала авто кривдника і пригрозила йому судом. Він почав доводити мені, що все зробив правильно, мовляв, просто не пощастило, що саме я їхала за ним, і тепер "псую йому день",

пише ведуча.

До того ж жінка розповіла в коментарях, що зверталась до служби "Експрес таксі". Там їй сказали, що в них немає авто з номерами, як у зловмисника.



У службі таксі сказали, що чоловік у них не працює / Скриншот коментарів під дописом Олени Немцевої

Були перелякані і зрозуміли не одразу

Згодом кривдник почав просити, щоб ситуацію не розголошували. Натомість жінка повела його до готелю на рецепцію вибачатися перед іноземками.

Італійки дуже злякалися, тому не одразу зрозуміли, чому до них прийшли. Вони розповіли, що чоловік також намотував зайві кола. Очевидно, хотів, щоб йому більше заплатили. Також одна з жінок показувала лікоть. Від удару вона має забій.

Ведуча звернулась також до МВС. Вона пише, що таксиста треба покарати, тому що він може трапитись будь-якій жінці. Ольга Немцева додає, що через таких "героїв" іноземці мають викривлений погляд на Україну. Виходить, що в нашій державі не можна навіть спокійно доїхати на таксі.

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Текст публікації ведучої Ольги Немцевої:

Таксист бив літню іноземку! А потім намагався домовитися зі мною, щоби я не розповідала про побачене!

Прошу максимального розголосу, бо агресор і надалі буде гамселити людей і буде непокараним!

Ми з чоловіком стали свідками, як таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після розрахунку штовхнув, а потім вдарив одну з них, ногами забиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару. Наполохані обидві швидко зникли у стінах готелю.

Я скам‘яніла від побаченого й від того, що охоронець готелю зробив вигляд, що нічого не відбувається

У шоковому стані заблокувала авто кривдника і пригрозила йому судом. Він почав доводити мені, що все зробив правильно, мовляв, просто не пощастило, що саме я їхала за ним, і тепер "псую йому день".

Потім почалися вмовляння, тиск на жалість …

Я повела його до жінок на ресепшн просити пробачення. Перелякані, вони не одразу збагнули, що ми від них хочемо.

Але цих вибачень ЗАМАЛО! Я не хочу, щоби такий «достойник» трапився моїй або Вашій мамі! Тому публікую цей пост. Паралельно звертаюся до МВС.

Я не хочу, аби у моєї країни був імідж бандитського краю, де не можна, навіть, безпечно до готелю доїхати