"Вибивала кулаком скло": як працівник НП врятував 92-річну бабусю – нові деталі

Керівник одного з київських відділень "Нової пошти" Михайло врятував 15 лютого бабусю, квартиру якої охопив дим. Рятувальники зазначили, що він діяв оперативно.

Чоловік побачив, що на другому поверсі будинку на вулиці Кирилівській, де розташовується "Нова пошта", зайнялась квартира. З помешкання не могла самостійно вийти жінка.

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"Я побачив, що бабуся у квартирі. Вона кулаком вибивала скло. Я взяв у сусідів драбину і заліз діставати звідти бабцю", – сказав Михайло.

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Спрацював оперативно

Представник "Нової пошти" зазначив, що Михайло – фахова людина. Він не перший рік працює керівником підрозділу.

"Він добре спрацював. Фактично витягнув бабусю з диму. Він до прибуття пожежних підрозділів вогнегасниками гасив пожежу", – зазначив чоловік.

Працівник ДСНС розповів, що Михайло зорієнтувався до приїзду рятувальників.

Діяв дуже сміливо й оперативно. Бабусі 92 роки,

– сказав рятувальник.

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