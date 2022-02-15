Мужчина увидел, что на втором этаже дома на улице Кирилловской, где располагается "Новая почта", загорелась квартира. Из квартиры не могла самостоятельно выйти женщина.
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"Я увидел, что бабушка в квартире. Она кулаком выбивала стекло. Я взял у соседей лестницу и залез доставать оттуда бабусю", – сказал Михаил.
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Сработал оперативно
Представитель "Новой почты" отметил, что Михаил – профессионал. Он не первый год работает руководителем подразделения.
"Он хорошо сработал. Фактически вытащил бабушку из дыма. Он до прибытия пожарных подразделений огнетушителями тушил пожар", – отметил мужчина.
Работник ГСЧС рассказал, что Михаил сориентировался до приезда спасателей.
Действовал очень смело и оперативно. Бабушке 92 года,
– сказал спасатель.
Детали пожара на Кирилловской
- Огонь возник на балконе одной из квартир второго этажа. Он распространился на помещение.
- Пожарные также спасли пенсионерку, которая не могла выйти из квартиры из-за сильного задымления. С этажей выше эвакуировали 8 человек.
- Всего огонь распространился на площади 25 квадратных метров.