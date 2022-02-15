Чоловік побачив, що на другому поверсі будинку на вулиці Кирилівській, де розташовується "Нова пошта", зайнялась квартира. З помешкання не могла самостійно вийти жінка.
До теми Працівник "Нової пошти" стрибнув рятувати жінку у квартиру з вогнем: вражаюче відео
"Я побачив, що бабуся у квартирі. Вона кулаком вибивала скло. Я взяв у сусідів драбину і заліз діставати звідти бабцю", – сказав Михайло.
Деталі порятунку бабусі у Києві: дивіться відео
Спрацював оперативно
Представник "Нової пошти" зазначив, що Михайло – фахова людина. Він не перший рік працює керівником підрозділу.
"Він добре спрацював. Фактично витягнув бабусю з диму. Він до прибуття пожежних підрозділів вогнегасниками гасив пожежу", – зазначив чоловік.
Працівник ДСНС розповів, що Михайло зорієнтувався до приїзду рятувальників.
Діяв дуже сміливо й оперативно. Бабусі 92 роки,
– сказав рятувальник.
Деталі пожежі на Кирилівській
- Вогонь виник на балконі одній з квартир другого поверху. Він поширився на помешкання.
- Пожежники також врятували пенсіонерку, яка не могла вийти з квартири через сильне задимлення. Також з вищих поверхів евакуювали 8 людей.
- Загалом вогонь поширився на площі 25 квадратних метрів.