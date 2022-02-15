Чоловік побачив, що на другому поверсі будинку на вулиці Кирилівській, де розташовується "Нова пошта", зайнялась квартира. З помешкання не могла самостійно вийти жінка.

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"Я побачив, що бабуся у квартирі. Вона кулаком вибивала скло. Я взяв у сусідів драбину і заліз діставати звідти бабцю", – сказав Михайло.

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Спрацював оперативно

Представник "Нової пошти" зазначив, що Михайло – фахова людина. Він не перший рік працює керівником підрозділу.

"Він добре спрацював. Фактично витягнув бабусю з диму. Він до прибуття пожежних підрозділів вогнегасниками гасив пожежу", – зазначив чоловік.

Працівник ДСНС розповів, що Михайло зорієнтувався до приїзду рятувальників.

Діяв дуже сміливо й оперативно. Бабусі 92 роки,

– сказав рятувальник.

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