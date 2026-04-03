Дронова атака продовжується: повторні вибухи прогриміли на Київщині

Вранці 3 квітня Київська область опинилася під ударом росіян. У регіоні прогриміли вибухи.

Про таке повідомила місцева влада. У КОВА закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Що відомо про атаку на Київщину?

Повітряна тривога декількома районами Київської області почала ширитися близько 6:30. Тоді "червоними" стали Бориспільський, Броварський райони. Пізніше небезпеку оголосили також для Білоцерківського й Фастівського районів, а також в Обухівському районі.

Зазначимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА в напрямку Білої Церкви.

Вже о 7:56 Київська ОВА поінформувала про роботу сил ППО по ворожих цілях. До того ж монітори близько 8:00 писали про 3 БпЛА в напрямку Василькова й Фастова.

О 9:53 влада повідомила, що тривога в області продовжується. Там закликали всіх дотримуватися правил безпеки й інформаційної гігієни.

Повторні повідомлення про роботу ППО на Київщині надходили о 10:42.

Варто зауважити, що вранці фіксували активність стратегічної авіації. У небо підіймалися 2 борти Ту-160, а також, імовірно, 1 Ту-95МС. Так, не виключено, що вони здійснять пуски ракет Х-101.

Де були наслідки атаки окупантів?