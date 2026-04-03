Дронова атака продовжується: повторні вибухи прогриміли на Київщині
- Росіяни атакували Київську область, що призвело до вибухів.
- На регіон летіли ворожі безпілотники.
Вранці 3 квітня Київська область опинилася під ударом росіян. У регіоні прогриміли вибухи.
Про таке повідомила місцева влада. У КОВА закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.
Що відомо про атаку на Київщину?
Повітряна тривога декількома районами Київської області почала ширитися близько 6:30. Тоді "червоними" стали Бориспільський, Броварський райони. Пізніше небезпеку оголосили також для Білоцерківського й Фастівського районів, а також в Обухівському районі.
Зазначимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА в напрямку Білої Церкви.
Вже о 7:56 Київська ОВА поінформувала про роботу сил ППО по ворожих цілях. До того ж монітори близько 8:00 писали про 3 БпЛА в напрямку Василькова й Фастова.
О 9:53 влада повідомила, що тривога в області продовжується. Там закликали всіх дотримуватися правил безпеки й інформаційної гігієни.
Повторні повідомлення про роботу ППО на Київщині надходили о 10:42.
Варто зауважити, що вранці фіксували активність стратегічної авіації. У небо підіймалися 2 борти Ту-160, а також, імовірно, 1 Ту-95МС. Так, не виключено, що вони здійснять пуски ракет Х-101.
Де були наслідки атаки окупантів?
Росіяни вдарили по кількох районах Харкова, влучання фіксували, зокрема, в Новобаварському та Основ'янському. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі та зазнала руйнувань інфраструктура. Серед постраждалих – 8-річна дитина. Пошкоджено приватні оселі, непрацюючий готель і храм.
Крім того, російські сили застосували балістику по Дніпропетровській області та Запоріжжі. Керівник ЗОВА Іван Федоров повідомив про серію вибухів у регіоні, тоді як моніторингові ресурси зафіксували запуск балістики у напрямку Павлограда.
Раніше ворог також завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Там виникла пожежа, однак, на щастя, обійшлося без жертв. У Чорноморську пошкоджено цивільні об'єкти та житлові будинки.