Вибухи пролунали у Києві

Столиця України опинилася під атакою БпЛА в ніч проти 23 травня. Влада Києва наразі офіційно не повідомляла про руйнування чи постраждалих.

Звуки вибухів чули після 4:00, повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку БпЛА по Києву?

Тривогу в Києві оголосили о 4.02. У Повітряних силах попередили про російський безпілотник, що рухається у напрямку міста. А у КМВА закликали мешканців негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою.

В області також була загроза удару дронами. Повітряна тривога у Вишгородському районі триває ще з 3:26, а у Бучанському – з 3:43. У Фастівському, Обухівському й Броварському сирени лунали між 4:09 та 4:16.

Вже о 4.28 в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.

Де ще лунали вибухи?

Російські БпЛА вдарили по Полтавщині. Звуки вибухів в обласному центрі чули ввечері 22 травня – о 23:16 та 23:45. У міськраді повідомили про пошкодження вікон через вибухову хвилю. Голова ОВА згодом уточнив, що під ударом була адмінбудівля в Полтавському районі. Пожежу, яка спалахнула, станом на 4:14 вже ліквідували. На щастя, постраждалих немає.