"Відходить епоха": помер керівник Театру на Подолі Віталій Малахов

У Києві помер український режисер, керівник Театру на Подолі Віталій Малахов. Протягом тижня він перебував у реанімації. Чоловіку було 67 років.

Трагічну звістку на своїй сторінці у фейсбуці повідомила донька режисера, телеведуча Даша Малахова. Вона написала, що батько відійшов у вічність 4 листопада.

Читайте також Працював до останнього дня: помер 100-річний психотерапевт з українським корінням Аарон Бек

Тиждень тому Малахов потрапив у лікарню

У вівторок, 26 жовтня, Віталія Малахова госпіталізували у "Феофанію". Донька митця розповіла, що чекати на швидку довелося близько 5 годин. "Протягом 2 днів ми були між небом та землею. Ніколи ще мені не було так страшно та погано. Про себе дала знати стара отруйна бойова рана й почався сепсис. Передбачити це було неможливо", – поділилася вона. Відтоді режисер перебував у тяжкому, але стабільному стані.



Український режисер Віталій Малахов / Фото з фейсбук-сторінки митця

Реакція на смерть Малахова

На інформацію про смерть режисера вже відреагувало чимало українців, серед них – співаки Олександр Положинський та Марічка Бурмака й журналіст Роман Вінтонів. У коментарях до допису Даші Малахової користувачі фейсбуку пишуть слова співчуття та згадують, яким був її батько.

Один з акторів Театру на Подолі Сергій Грінін написав, що "тепер він круглий сирота". Мовляв, Віталій Юхимович був для нього як батько, до якого завжди можна звернутися. "Жоден спектакль не вартий людських стосунків", – саме ця фраза режисера запам'яталася Грініну найбільше. Зазначимо, що він працює у театрі з 2006 року.

"Від нас пішла ціла епоха, режисер від Бога, унікальний, мудрий, неординарний, з приголомшливим почуттям гумору, гостро відчував час, людей, мистецтво. Віталію Юхимовичу, дякую Вам за всі Ваші уроки у розумінні театру, життя, мистецтва... Ви назавжди в моєму серці", – написав режисер Володимир Кудлінський.

Що відомо про Віталія Малахова

Джерело: "Вікіпедія"