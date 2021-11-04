Трагическое известие на своей странице в фейсбуке сообщила дочь режиссера, телеведущая Даша Малахова. Она написала, что отец ушел в вечность 4 ноября.
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Неделю назад Малахов попал в больницу
Во вторник, 26 октября, Виталия Малахова госпитализировали в "Феофанию". Дочь художника рассказала, что ждать скорую пришлось около 5 часов. "В течение 2 дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", – поделилась она. С того времени режиссер находился в тяжелом, но стабильном состоянии.
Украинский режиссер Виталий Малахов / Фото с фейсбук-страницы артиста
Реакция на смерть Малахова
На информацию о смерти режиссера уже отреагировали многие украинцы, среди них – певцы Александр Положинский и Маричка Бурмака и журналист Роман Винтонов. В комментариях к сообщению Даши Малаховой пользователи фейсбука пишут соболезнования и вспоминают, каким был ее отец.
Один из актеров Театра на Подоле Сергей Гринин написал, что "теперь он круглая сирота". Мол, Виталий Ефимович был для него как отец, к которому всегда можно обратиться. "Ни один спектакль не стоит человеческих отношений", – именно эта фраза режиссера запомнилась Гринину больше всего. Он работает в театре с 2006 года.
"От нас ушла целая эпоха, режиссер от Бога, уникальный, мудрый, неординарный, с потрясающим чувством юмора, остро чувствовал время, людей, искусство. Виталий Ефимович, благодарю Вас за все Ваши уроки в понимании театра, жизни, искусства... Вы навсегда в моем сердце", – написал режиссер Владимир Кудлинский.
Что известно о Виталии Малахове
Источник: "Википедия"
- Украинский театральный режиссер, с 1987 года был художественным руководителем-директором Киевского драматического театра на Подоле.
- Народный артист Украины, а также лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в области искусства (2008 год).
- Малахов родился 19 июля 1954 во Львове. Начинал свою творческую карьеру еще в 1980-х – на украинском телевидении.
- Один из основателей Международного театрального фестиваля "Киев – Майский". Учредил и фестиваль "Киев – территория мира".