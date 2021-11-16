Відлетіли аж на пішохідний: у Києві патрульні зіштовхнулися з легковиком

16 листопада 2021 , 15:57
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Джерело:

телеграм dtp.kiev.ua

На розі вулиць Жилянської та Саксаганського легковик Volkswagen Polo зіштовхнувся з авто Renault Duster. Як видно із фото з соцмереж, одне з авто належить патрульним. Внаслідок удару воно відлетіло у пішохідну зону.

У результаті ДТП ніхто не постраждав. Аварія сталася 16 листопада. Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією, але наразі там не відповідають.

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Деталі ДТП

Після зіткнення у Volkswagen відпав передній бампер. Поліцейське авто Renault Duster вилетіло на пішохідний перехід, але людей, на щастя не зачепив.

У Києві патрульні зіштовхнулися з легковиком: відео

ДТП з поліцейським у Харкові

  • Увечері 14 листопада Автомобіль Mitsubishi Outlander їхав дуже швидко та врізався в Chevrolet Aveo.
  • Після цього транспорт зачепився за бордюр і перекинувся. Водій до того ж влаштував попередньо ще 2 аварії.
  • У результаті ДТП травмувалися чоловік та жінка, їх відвезли до лікарні.
  • Наступного дня у ДБР повідомили, що ймовірним винуватцем є поліцейський із Сумщини. Йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі.
Автор: Марта Кушка