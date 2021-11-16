Відлетіли аж на пішохідний: у Києві патрульні зіштовхнулися з легковиком
16 листопада 2021 , 15:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм dtp.kiev.ua
На розі вулиць Жилянської та Саксаганського легковик Volkswagen Polo зіштовхнувся з авто Renault Duster. Як видно із фото з соцмереж, одне з авто належить патрульним. Внаслідок удару воно відлетіло у пішохідну зону.
У результаті ДТП ніхто не постраждав. Аварія сталася 16 листопада. Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією, але наразі там не відповідають.
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Деталі ДТП
Після зіткнення у Volkswagen відпав передній бампер. Поліцейське авто Renault Duster вилетіло на пішохідний перехід, але людей, на щастя не зачепив.
У Києві патрульні зіштовхнулися з легковиком: відео
ДТП з поліцейським у Харкові
- Увечері 14 листопада Автомобіль Mitsubishi Outlander їхав дуже швидко та врізався в Chevrolet Aveo.
- Після цього транспорт зачепився за бордюр і перекинувся. Водій до того ж влаштував попередньо ще 2 аварії.
- У результаті ДТП травмувалися чоловік та жінка, їх відвезли до лікарні.
- Наступного дня у ДБР повідомили, що ймовірним винуватцем є поліцейський із Сумщини. Йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі.