Це сталося ввечері 14 листопада. Згодом у мережі повідомили, що за кермом Mitsubishi був п'яний поліцейський.
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Врізався в бордюр і перекинувся
Mitsubishi Outlander на великій швидкості протаранив Chevrolet Aveo, а потім зачепив ще один автомобіль. Удар був настільки сильним, що кросовер розвернуло боком. Згодом він врізався у бордюр та сталося перекидання.
Учасників аварії забирає швидка: дивіться відео
Потерпілого водія, а також жінку з Chevrolet Aveo відвезли до лікарні. Про те, що водій Mitsubishi був п'яним розповіли очевидці аварії.
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Що відомо про ймовірного винуватця
Незадовго після аварії харківський адвокат Ігор Герасименко поширив у мережі інформацію про те, що п'яний водій є поліцейським. Він нібито працює в Охтирці, що на Сумщині.
Адвокат розповідає про цю ДТП: дивіться відео
Прізвище Ковальчук, але тільки в невідкладну допомогу він потрапив із прізвищем Синявський. Говорив з лікарем відділення, говорив з медсестрою – його в палаті немає,
– сказав Герасименко.
Адвокат додав, що учасника ДТП забрала з лікарні дружина. Наразі правоохоронці це ніяк не коментували. Тому невідомо, чи справді чоловік є оперуповноваженим.
Скриншот із реєстру декларації / Фото телеграму "Харьков Life"
Також скоїв інші аварії
Також очевидці повідомили, що в той вечір чоловік напідпитку скоїв не одну ДТП. Перед тим, як протаранити Chevrolet біля хлібзаводу, водій Mitsubishi Outlander влаштував ДТП на Нових Будинках.
Також він зіткнувся з LADA Priora на перехресті Салтівського шосе та проспекту Ландау. На автомобіль нібито не оформлена жодна страховка.
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