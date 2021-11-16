У результаті ДТП ніхто не постраждав. Аварія сталася 16 листопада. Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з поліцією, але наразі там не відповідають.

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Деталі ДТП

Після зіткнення у Volkswagen відпав передній бампер. Поліцейське авто Renault Duster вилетіло на пішохідний перехід, але людей, на щастя не зачепив.

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