З видом на Софіївську площу: у центрі Києва здають квартиру за майже 700 тисяч гривень на місяць

За місяць проживання в елітному житлі на Володимирській вулиці власники просять 25 тисяч доларів. У цю суму оцінили квартиру з видом на Софіївську площу площею 380 квадратних метрів.

Судячи з сайтів оголошень, п'ятикімнатна квартира у самісінькому центрі Києва є найдорожчою серед всіх, що здаються в оренду у Києві. Житло розташоване в клубному будинку "Софіївська брама".

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Пошуком орендарів займаються працівники агенції нерухомості All Star.

Без меблів та техніки



Так виглядає квартира з найдорожчою у Києві вартістю оренди / Фото All Star

В описі квартири вказано, що її загальна площа – 380 квадратних метрів. У житлі 4 спальні кімнати та 3 санвузли.

У помешканні зі стелею висотою 4 метри є автономна система вентиляції та тераса з унікальним видом на Софіївську площу.

Під'їзд будинку оздоблений мармуром, а також обладнаний новим ліфтом. Двір будівлі закритий, із ландшафтним парком.



Ванна кімната в одній з найдорожчих квартир у Києві / Фото All Star

Крім того, у вартість проживання включені послуги воєнізованої охорони, відеоспостереження та оренда місця у підземному паркінгу.



Загалом у квартирі 3 ванних кімнати / Фото All Star

Сама ж квартира, як свідчать фотографії з неї, порожня. Окрім дизайнерського ремонту всередині нічого немає.



У квартирі є ремонт, але немає меблів / Фото All Star

То ж, орендарям доведеться заїжджати до неї зі своїми меблями та технікою.



Коридор квартири, яку здають в оренду за 25 тисяч доларів / Фото All Star