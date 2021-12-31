Судя по сайтам объявлений, пятикомнатная квартира в самом центре Киева является самой дорогой среди всех, сдаваемых в аренду в Киеве. Жилье расположено в клубном доме "Софиевская брама".

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Поиском арендаторов занимаются работники агентства недвижимости All Star.

Без мебели и техники



Так выглядит квартира с самой дорогой в Киеве стоимостью аренды / Фото All Star

В описании квартиры указано, что ее общая площадь – 380 квадратных метров. В жилье 4 спальные комнаты и 3 санузла.

В помещении с потолком высотой 4 метра есть автономная система вентиляции и терраса с уникальным видом на Софиевскую площадь.

Подъезд дома отделан мрамором, а также оборудован новым лифтом. Двор здания закрыт, с ландшафтным парком.



Ванная комната в одной из самых дорогих квартир в Киеве / Фото All Star

Кроме того, в стоимость проживания включены услуги военизированной охраны, видеонаблюдения и аренда места в подземном паркинге.



Всего в квартире 3 ванных комнаты / Фото All Star

Сама же квартира, как свидетельствуют фотографии, пуста. Кроме дизайнерского ремонта внутри ничего нет.



В квартире есть ремонт, но нет мебели / Фото All Star

Так что, арендаторам придется заезжать в нее со своей мебелью и техникой.



Коридор квартиры, которую сдают в аренду за 25 тысяч долларов / Фото All Star