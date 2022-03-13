Журналістам заборонили в'їзд до Ірпеня

Влада заборонила в'їзд журналістів до Ірпеня, що на Київщині. Відповідне рішення ухвалили після того, як окупанти обстріляли американських журналістів.

Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Ірпеня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія почала проти України.

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Журналістам заборонили в'їзд в Ірпінь

Від сьогодні (йдеться про 13 березня – 24 канал) ми забороняємо в'їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам,

– заявив Олександр Маркушин.

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Також мер закликав всіх представників медіа, а також всіх людей – не публікувати у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування!

"Це дуже важливо!" – підсумував мер міста.

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