Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Ірпеня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія почала проти України.

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Журналістам заборонили в'їзд в Ірпінь

Від сьогодні (йдеться про 13 березня – 24 канал) ми забороняємо в'їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам,

– заявив Олександр Маркушин.

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Також мер закликав всіх представників медіа, а також всіх людей – не публікувати у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування!

"Це дуже важливо!" – підсумував мер міста.

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