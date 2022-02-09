На Видубичах у Києві станок на смерть розчавив комунальника

Трагічний випадок на виробництві стався на території комунального підприємства вдень 9 лютого на вулиці Будіндустрії у Києві. З невідомих причин на одного з працівників впав станок.

Внаслідок падіння промислового устаткування потерпілий загинув. Аби дістати його, довелося викликати рятувальників.

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Як розповіли у ДСНС Києва, зберегти чоловіку життя не було жодних шансів.

Впав станок вагою 9 тонн



Рятувальникам довелося діставати тіло працівника комунальної компанії з-під станка / Фото ДСНС Києва

Про подію на вулиці Будіндустрії, 9-А бійці ДСНС дізналися о 10:50 9 лютого.

Надзвичайники, що прибули на місце події, з'ясували, що інцидент стався на території одного з комунальних підприємств.

На одного зі співробітників впав станок вагою 9 тонн, внаслідок чого чоловік загинув миттєво.

На місце події також приїздили медики швидкої, але, на жаль, роботи для них не було.

Переконавшись, що працівник вже помер, рятувальники викликали слідчо-оперативну групу.



Рятувальники підняли станок за допомогою спеціального інструменту / Фото ДСНС Києва

Коли правоохоронці приїхали на місце події, ДСНСники почали підіймати станок за допомогою пневматичного інструменту. Після цього тіло загиблого дістали з-під обладнання.

Слідчі задокументували всі обставини інциденту, але як саме його кваліфікували, наразі невідомо.