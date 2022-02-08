На місце події негайно виїхали рятувальники. Повідомлення про займання надійшло приблизно о 16:00.

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У ТЦ "ВАМ" спалахнула пожежа

У торговому центрі "ВАМ", що на проспекті Червоної Калини, 62, 8 лютого трапилася пожежа. На місце події викликали рятувальників. За інформацією очевидців, до торговельного центру приїхали 3 пожежні машини. Покупців та працівників вивели на вулицю.

У коментарі 24 каналу в ДСНС Львівщини розповіли, що в ТЦ трапився спалах олії у фритюрниці. Займання ліквідували до прибуття вогнеборців – працівники магазину загасили полум'я вогнегасником.

Дивіться фото з місця події / Фото "Варта 1"