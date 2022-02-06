Рятувальники розповіли, що про займання у Шевченківському гаю надійшло повідомлення пізно вночі. Пожежа виникла в дерев'яному одноповерховому будинку, критому очеретом, розміром 20 на 30 метрів.

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Дерев'яний будинок згорів повністю

На місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Коли вони прибули в музей, то дерев'яний будинок вже був повністю охоплений вогнем. О 03:07 вогнеборці локалізували пожежу. Ще через 20 хвилин їм вдалось повністю впоратись з вогнем, проте будівля згоріла.

З пожежею боролись 23 співробітники ДСНС та 6 одиниць техніки. Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини та причини займання.

Дивіться відео ліквідації пожежі / Відео ДСНС:

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