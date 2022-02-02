Пожежа на 2 поверсі спалахнула близько 15:59 на вулиці Попова. Рятувальники вже о 17:03 змогли її погасити.
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Що відомо про постраждалих
Постраждало троє людей. Двоє малих дівчат зазнали опіків. Їм по 13 та 8 років.
Восьмирічну дитину забрали до відділення реанімації обласної дитячої лікарні. Вона має опіки 30% тіла. Лікарі оцінюють стан дівчинки як середнього ступеню тяжкості. Другу дівчинку теж відвезли на "швидкій".
Начальник ДСНС в області Віталій Миронюк розповів, що третій травмований – працівник аварійної газової служби, повідомляє "Суспільне". Він працював у будинку.
Пожежа у будинку / Фото ДСНС
Є жертва
Повідомили, що одна людина загинула. Наразі особа невідома, однак, за словами очевидців, з будинку винесли тіло чоловіка.
Пожежники констатували, що руйнувань несучих конструкцій не було. Про причини вибуху наразі не говорять. Загалом на місці події працювали 7 одиниць техніки та 28 рятувальників.
Вибух у Запоріжжі
- Вранці 28 січня схожий вибух стався у багатоквартирці Запоріжжя. Спричинила трагедію газоповітряна суміш.Т
- оді загинула літня жінка. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня важкості.Вибух пошкодив 7 квартир.
- Мешканців евакуювали, але згодом частина людей повернулись до будинку.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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