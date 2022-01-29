Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, у третьому та четвертому під'їздах, вже є світло, вода та опалення. У понеділок, 31 січня, тут обстежать вентиляцію та підключать газ.
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У будинку поступово підключають комунікації
Мешканці квартир цих під’їздів вже повернулися до своїх квартир,
– написав Куртєв.
29 січня вмикатимуть опалення, водопостачання та світло вже у 1-му під'їзді. Щоб комунальники могли працювати і у вечірній час, біля будинку провели додаткове вуличне освітлення.
Пошкоджені стіни поки закриють брусом
У міській раді розповіли, що всі пошкоджені елементи стін та вікон закриють плівкою, ДСП та дерев'яним брусом. Сподіваються, що за 29 – 20 січня з цим завданням справляться.
Найбільше постраждав другий під'їзд
Найбільше від вибуху постраждав другий під'їзд, адже тут повністю зруйновані дві квартири – на другому та третьому поверхах. Потерпілим обіцяють надати першу допомогу у розмірі близько 26 тисяч гривень на кожного.
На місці чергує мобільний офіс, в якому можна написати заяву на отримання такої допомоги, і одразу зробити ксерокопії документів. Вже надійшло 14 заяв на отримання такої фінансової допомоги,
– пояснив Куртєв.
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Поки що жителів будинки тимчасово поселяють у гуртожиток. Проте бажання там жити виявила наразі одна сім'я, ще одна, можливо, доєднається.
Що відомо про вибух у Запоріжжі: коротко
- Вибух стався вранці 28 січня, спричинила трагедію газоповітряна суміш. Загинула літня жінка.
- Ще троє осіб отримали травми різного ступеня важкості.
- Пошкодження отримали 7 квартир. Мешканців евакуювали.
- Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.
Дивіться відео про вибух у Запоріжжі:
Текст публікації Анатолія Куртєва:
На другому за сьогодні позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС обговорили наступні питання:
– Щодо робіт рятувальних та правоохоронних служб,
– Щодо постраждалих
Внаслідок вибуху одна людина загинула. Ще дві людини госпіталізовано: одна знаходиться у важкому стані та має опіки 90% тіла, інша перебуває у терапевтичному відділенні (за результатами обстеження у неї виключено будь-які патології). Ще одна постраждала людина перебуває на амбулаторному лікуванні з легкими тілесними ушкодженнями.
– Щодо відновлювальних робіт
Із чотирьох під'їздів будинку найбільше постраждав другий під'їзд. Трохи менше пошкоджень отримав перший під’їзд.
Повністю зруйновані дві квартири другого під'їзду: одна – на другому поверсі, інша – на третьому. Там ушкоджено зовнішні стіни.
Наразі в 3-му та 4-му під'їзді вже є світло, вода, опалення. У понеділок в цих під’їздах заплановано обстеження вентиляції та запуск газу. Мешканці цих під’їздів вже повернулися до своїх квартир.