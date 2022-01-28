Справою займаються прокурори Запорізької обласної прокуратури. Провадження розслідують за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
Раніше У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва
Вибух пошкодив 7 квартир
Слідчі розповіли, що вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під'їзду, пошкоджено 7 квартир. За попередніми висновками, вибухнула газоповітряна суміш без послідуючого горіння.
Внаслідок вибуху загинула літня жінка
Внаслідок трагедії загинула літня жінка. Ще троє постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. З будинку довелось евакуювати 15 місцевих мешканців.
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Що відомо про вибух у Запоріжжі: коротко
- Близько четвертої ранку 28 січня вибух пролунав у одному з житлових будинків у Запоріжжі.
- Трагедію спричинила газоповітряна суміш.
- Мешканцям надавали допомогу рятувальники.
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