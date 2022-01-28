Справою займаються прокурори Запорізької обласної прокуратури. Провадження розслідують за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Раніше У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва

Вибух пошкодив 7 квартир

Слідчі розповіли, що вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під'їзду, пошкоджено 7 квартир. За попередніми висновками, вибухнула газоповітряна суміш без послідуючого горіння.

Внаслідок вибуху загинула літня жінка

Внаслідок трагедії загинула літня жінка. Ще троє постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. З будинку довелось евакуювати 15 місцевих мешканців.

Зверніть увагу! Поки що слідчі проводять першочергові дії, встановлюють обставини та допитують свідків події.

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Що відомо про вибух у Запоріжжі: коротко

Близько четвертої ранку 28 січня вибух пролунав у одному з житлових будинків у Запоріжжі.

Трагедію спричинила газоповітряна суміш.

Мешканцям надавали допомогу рятувальники.

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