Делом занимаются прокуроры Запорожской областной прокуратуры. Производство расследуют по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло за собой гибель людей.
Ранее В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв, есть жертва
Взрыв повредил 7 квартир
Следователи рассказали, что взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, повреждены 7 квартир. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения.
В результате взрыва погибла пожилая женщина
В результате трагедии погибла пожилая женщина. Еще трое пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Из дома пришлось эвакуировать 15 местных жителей.
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Что известно о взрыве в Запорожье: коротко
- Около четырех утра 28 января взрыв прогремел в одном из жилых домов в Запорожье.
- Трагедию вызвала газовоздушная смесь.
- Жителям оказывали помощь спасатели.
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