Как сообщили в ГСЧС, всего удалось эвакуировать 15 жителей дома.
Важно В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв, есть жертва
Какая сейчас ситуация на месте взрыва
На месте трагедии развернули мобильный пункт обогрева. Также работают 2 психолога службы спасения. Между тем спасатели ГСЧС непрерывно проводят поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники. Свои усилия также объединили правоохранители и местные власти, в частности:
- Нацполиция организовала охрану общественной безопасности и недопущение мародерства;
- а местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос о временном расселении.
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в жилом доме: смотрите видео
Какая сейчас ситуация на месте взрыва: смотрите видео
Что известно о взрыве в Запорожье
- 28 января в 04:04 в Запорожье в четырехэтажном жилом доме на втором этаже в квартире произошел взрыв газа. К счастью, он не вызвал пожар.
- В то же время разрушениям подверглись 7 квартир. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека.