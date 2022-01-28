Як повідомили у ДСНС, загалом вдалося евакуювати 15 мешканців будинку.

Важливо У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва

Яка зараз ситуація на місці вибуху

На місці трагедії розгорнули мобільний пункт обігріву. Також працюють 2 психологи Служби порятунку. Тим часом рятувальники ДСНС безперервно проводять пошукові роботи щодо виявлення можливих постраждалих та розбирання зруйнованих конструкцій.

Загалом до ліквідації наслідків події залучили 88 осіб та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС – 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Свої зусилля також об'єднали правоохоронці та місцева влада, зокрема:

Нацполіція організувала охорону громадської безпеки та недопущення мародерства;

а місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям та розв'язують питання щодо тимчасового розселення.

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху у житловому будинку: дивіться відео

Яка зараз ситуація на місці вибуху: дивіться відео

Що відомо про вибух у Запоріжжі