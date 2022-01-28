Одна людина загинула, двоє постраждалих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Вибух у будинку в Запоріжжі вночі 28 січня: що відомо

У ДСНС повідомили, що в Запоріжжі сталася біда. 28 січня о 04:04 у чотириповерховому житловому будинку стався вибух – на другому поверсі в одній із квартир.

Попередньо – вибухнула газоповітряна суміш. Пожежа не почалася.

суміш. Пожежа не почалася. Але, на жаль, відомо про загибель однієї людини. Ще двоє – травмовані.

однієї людини. Ще двоє – травмовані. Пошкоджень зазнали 7 квартир. 15 людей зі зруйнованого під'їзду евакуювали.

До рятувальної операції залучили 29 працівників ДСНС та 9 одиниць техніки.

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