Одна людина загинула, двоє постраждалих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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Вибух у будинку в Запоріжжі вночі 28 січня: що відомо
У ДСНС повідомили, що в Запоріжжі сталася біда. 28 січня о 04:04 у чотириповерховому житловому будинку стався вибух – на другому поверсі в одній із квартир.
- Попередньо – вибухнула газоповітряна суміш. Пожежа не почалася.
- Але, на жаль, відомо про загибель однієї людини. Ще двоє – травмовані.
- Пошкоджень зазнали 7 квартир. 15 людей зі зруйнованого під'їзду евакуювали.
До рятувальної операції залучили 29 працівників ДСНС та 9 одиниць техніки.
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