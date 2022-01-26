Деталі вибуху у Греції

Інцидент трапився зранку за 200 метрів від храму Зевса Олімпійського. Звук було чути у всіх районах столиці Греції.

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Вибух пролунав у багатоповерхівці, яка згодом загорілася. Крім того, зазнали руйнувань також вікна та фасади будівель на іншій стороні вулиці – проспекті Сингру.

Що відомо про постраждалих

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Її госпіталізували у лікарню з опіками.

Рятувальники шукали в охопленій вогнем багатоповерхівці людей. Однак місцеві мешканці кажуть, що будівля перебувала на ремонті й пустувала.

На місці події працювали 18 рятувальників та 7 одиниць техніки. Наразі правоохоронці оточили місце вибуху й не пускають туди людей. Адже попередня причина інциденту – витік газу.

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