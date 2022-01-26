Детали взрыва в Греции

Инцидент произошел утром в 200 метрах от храма Зевса Олимпийского. Звук был слышен во всех районах столицы Греции.

Читайте также На западе Афганистана взорвался микроавтобус: много жертв и пострадавших

Взрывная волна серьезно повредила соседнюю многоэтажку – она загорелась. Кроме того, разрушены также окна и фасады зданий на другой стороне улицы – проспекте Сингру.

Что известно о пострадавших

По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу с ожогами.

Спасатели искали в охваченной огнем многоэтажке людей. Однако местные жители говорят, что здание находилось на ремонте и пустовало.

На месте происшествия работало 18 спасателей и 7 единиц техники. В настоящее время правоохранители оцепили место взрыва и не пускают туда людей. Ведь предварительная причина инцидента – утечка газа.

Смотрите видео пожара после взрыва в Афинах:

Последствия взрыва в Афинах: видео

Взрывы в Украине и мире: последние новости