Моторошний інцидент трапився 20 січня у селищі Апіате, що поблизу шахтарського містечка Богосо. Воно розташоване приблизно за 300 кілометрів на захід від столиці країни – Аккри.

Водій намагався попередити місцевих

Місцеві правоохоронці підтвердили, що за попередньою інформацією, вибух стався після ДТП за участі вантажівки та мотоцикла. За словами очевидців, коли загорівся мотоцикл, водій автомобіля намагався застерегти місцевих. Він вибіг зі своєї машини й кричав, аби вони втікали. Втім, не усі одразу послухали чоловіка, а спершу намагалися з'ясувати, що сталося. Приблизно через 10 хвилин після аварії пролунав потужний вибух.

Зверніть увагу! Після вибуху на місці ДТП утворилася величезна воронка. За даними Національної організації з ліквідації наслідків стихійних лих, ударна хвиля зруйнувала понад 500 будівель.

Багато жертв та постраждалих

До лікарень доставили щонайменше 57 постраждалих. За інформацією видання AFP, cеред них є 5-річна дитина , стан якої оцінюють як важкий.

, стан якої оцінюють як важкий. Наразі влада ще не оголошувала офіційної кількості жертв. Але чиновники вже розповіли місцевим ЗМІ, що може мовитися аж про 17 загиблих.

На кадрах, оприлюднених у мережі, видно сотні будівель, зрівняні із землею.

Графічні зображення та кадри, опубліковані місцевими ЗМІ та свідками, показують тіла загиблих і поранених на землі, а будинки зрівняні та зруйновані. Президент Гани Нана Акуфо-Аддо назвала вибух «справді сумним, сумним і трагічним інцидентом», додавши у своїй заяві, що він спричинив «втрату життів та знищення майна». Масштаби руйнувань та жертв, спричинених вибухом, вразили всю Гану.

Аварійні служби повідомили, що в місті продовжуються рятувальні роботи, і більшість жертв, які вижили, були врятовані, багато з них виявилися замкненими в будинках і будівлях. "Деякі з них були у своїх кімнатах, а потім опинилися в пастці", - сказав Дсамані. «Нам вдалося врятувати деяких із них. Деякі з них також, на жаль, до того, як ми їх врятували, вони вже пішли».

У повідомленні поліції йдеться: «Попереднє розслідування встановило, що вибухонебезпечний автомобіль… зіткнувся з мотоциклом, внаслідок чого стався вибух. «Громадству рекомендовано виїхати з району до сусідніх міст для їхньої безпеки, поки тривають заходи з відновлення». За словами місцевих чиновників, найближчі лікарні та клініки були переповнені жертвами. Поліція звернулася до навколишніх сіл з проханням відкрити свої школи та церкви, щоб вмістити будь-яких додаткових жертв. Доктор Джозеф Дарк, який працює в лікарні Апіате, повідомив Agence France-Presse, що туди було доставлено п’ятьох постраждалих, у тому числі «п’ятирічної дитини, яка перебуває у небезпечному для життя стані».