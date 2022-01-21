Моторошний інцидент трапився 20 січня у селищі Апіате, що поблизу шахтарського містечка Богосо. Воно розташоване приблизно за 300 кілометрів на захід від столиці країни – Аккри.

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Водій намагався попередити місцевих

Місцеві правоохоронці підтвердили, що за попередньою інформацією, вибух стався після ДТП за участі вантажівки та мотоцикла. За словами очевидців, коли загорівся мотоцикл, водій автомобіля намагався застерегти місцевих. Він вибіг зі своєї машини й кричав, аби вони втікали. Втім, не усі одразу послухали чоловіка, а спершу намагалися з'ясувати, що сталося. Приблизно через 10 хвилин після аварії пролунав потужний вибух.

Зверніть увагу! Після вибуху на місці ДТП утворилася величезна воронка. За даними Національної організації з ліквідації наслідків стихійних лих, ударна хвиля зруйнувала понад 500 будівель.

Багато жертв та постраждалих

До лікарень доставили щонайменше 57 постраждалих. За інформацією видання AFP, cеред них є 5-річна дитина , стан якої оцінюють як важкий.

, стан якої оцінюють як важкий. Наразі влада ще не оголошувала офіційної кількості жертв. Але чиновники вже розповіли місцевим ЗМІ, що може мовитися аж про 17 загиблих.



Фото з місця трагедії у Гані / Скриншот з відео



​Сотні будівель – зрівняні із землею / Скриншот з відео

На кадрах, оприлюднених у мережі, видно сотні вщент зруйнованих будівель. Екстрені служби продовжують рятувальні роботи. Багато людей під час вибуху перебували у будинках, там вони опинилися у пастці. "Нам вдалося врятувати декого, але не всіх", – зазначив місцевий чиновник Ісаак Дсамані.

Потужний вибух забрав життя багатьох людей: дивіться відео

Перед вибухом спалахнула пожежа: дивіться відео

Постраждало багато місцевих: дивіться відео

Трагедію прокоментував президент

На вибух біля Богосо вже відреагував Нана Акуфо-Аддо, президент Гани. Він зазначив, що стався "справді сумний і трагічний інцидент". Від імені влади політик висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих. "Ми докладемо усіх зусиль, аби забезпечити якнайшвидше повернення мешканців Апіате до нормального життя", – запевнив глава держави.