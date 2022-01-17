Вибух прогримів 17 січня. Відомо, що постраждали три нафтові танкери та аеропорт.

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У Абу-Дабі прогриміли вибухи, внаслідок яких загинули люди

Поліція Абу-Дабі ідентифікувала загиблих як двох громадян Індії та одного пакистанця. Водночас інформації про особи постраждалих поки немає. За даними поліції, вони отримали легкі або середньої тяжкості поранення,
– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що ймовірна атака безпілотних апаратів могла спровокувати вибух, який вразив три нафтові танкери в Абу-Дабі, і ще одну пожежу на території міжнародного аеропорту міста.

Відповідальність за цей напад взяли на себе єменські повстанці-хусити. Проте поліція ще не називала ймовірних підозрюваних у атаці. Наразі відомо, що правоохоронці почали розслідування. Попередньо відомо, що:

  • виявили кілька безпілотних апаратів, які впали в двох районах і могли стати причиною вибуху та пожежі;
  • поліція заявила, що інцидент не завдав значних збитків, але не надала подробиць.

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