Вибух прогримів 17 січня. Відомо, що постраждали три нафтові танкери та аеропорт.

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У Абу-Дабі прогриміли вибухи, внаслідок яких загинули люди

Поліція Абу-Дабі ідентифікувала загиблих як двох громадян Індії та одного пакистанця. Водночас інформації про особи постраждалих поки немає. За даними поліції, вони отримали легкі або середньої тяжкості поранення,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що ймовірна атака безпілотних апаратів могла спровокувати вибух, який вразив три нафтові танкери в Абу-Дабі, і ще одну пожежу на території міжнародного аеропорту міста.

Відповідальність за цей напад взяли на себе єменські повстанці-хусити. Проте поліція ще не називала ймовірних підозрюваних у атаці. Наразі відомо, що правоохоронці почали розслідування. Попередньо відомо, що:

виявили кілька безпілотних апаратів, які впали в двох районах і могли стати причиною вибуху та пожежі;

поліція заявила, що інцидент не завдав значних збитків, але не надала подробиць.

Зверніть увагу! Єминські повстанці-хусити активізувались у 2005 році. З 2014 року в Ємені триває збройне протистояння. У ньому бере участь Саудівська Аравія, натомість повстанців підтримує Іран. Наприклад, 17 грудня 2021 року міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаударів по цілях в Ємені. У результаті за добу загинули 190 бойовиків-хуситів.

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