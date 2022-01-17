Вибух прогримів 17 січня. Відомо, що постраждали три нафтові танкери та аеропорт.
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У Абу-Дабі прогриміли вибухи, внаслідок яких загинули люди
Поліція Абу-Дабі ідентифікувала загиблих як двох громадян Індії та одного пакистанця. Водночас інформації про особи постраждалих поки немає. За даними поліції, вони отримали легкі або середньої тяжкості поранення,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що ймовірна атака безпілотних апаратів могла спровокувати вибух, який вразив три нафтові танкери в Абу-Дабі, і ще одну пожежу на території міжнародного аеропорту міста.
Відповідальність за цей напад взяли на себе єменські повстанці-хусити. Проте поліція ще не називала ймовірних підозрюваних у атаці. Наразі відомо, що правоохоронці почали розслідування. Попередньо відомо, що:
- виявили кілька безпілотних апаратів, які впали в двох районах і могли стати причиною вибуху та пожежі;
- поліція заявила, що інцидент не завдав значних збитків, але не надала подробиць.
Коротко про останні вибухи в Україні та світі
- 16 січня у Чернівцях, що на Буковині, в житловому будинку вибухнув газ. Згідно з попередніми повідомленнями, двоє людей постраждали. Всіх мешканців евакуювали.
- 14 січня в столиці Іраку, місті Багдад, невідомі кинули ручні гранати на офіси двох головних сунітських партій. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
- 5 січня декілька вибухів прогриміло в місті Актобе, що в Казахстані. Відомо, що протестувальники намагалися захопити адміністрацію штурмом. У результаті вибухів постраждав чоловік.
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