Вибух пролунав орієнтовно о 19:17 16 січня. Відомо, що він трапився на вулиці Шептицького 15.
До теми У багатоповерхівці на Донеччині стався вибух газу
У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ
Газ вибухнув на третьому поверсі будинку. Є потерпілі, їх, за попередніми даними, двоє,
– мовиться у повідомленні.
Інформацію про інцидент виданню підтвердила патрульна поліція. Попередньо відомо, що:
- правоохоронці забезпечують охорону;
- на місці працює швидка допомога та пожежники;
- евакуювали всіх мешканців будинку.
У Чернівцях трапився вибух в будинку / Фото патрульної поліції
За даними "Суспільного", у лікарню доправили чоловіка та жінку з опіками обличчя та рук. Про виданню розповіли у приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги.
Коротко про останні сумні інциденти через вибух газу
- 10 січня у місті Дружківка, що на Донеччині, трапився вибух газу. Він спалахнув у квартирі на 9 поверсі. Рятувальники витягнули з задимленої квартири одну людину. Її передали медикам.
- 7 січня у Китаї трапився вибух газу через попередній витік речовини. Відомо, що обвалилась їдальня та щонайменше 10 осіб загинули.
- 3 січня в Мукачеві, що на Закарпатті, у будинку директора місцевого телеканалу "М-Студіо" Володимира Шубця сталася пожежа. Попередня причина займання – вибух газового котла. На щастя, люди не постраждали.
Потужний вибух на Миколаївщині: є загиблий – дивіться відео