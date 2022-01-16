Взрыв прогремел ориентировочно в 19:17 16 января. Известно, что он случился на улице Шептицкого 15.
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В Черновцах в жилом доме взорвался газ
Газ взорвался на третьем этаже дома. Есть пострадавшие, их, по предварительным данным, двое,
– говорится в сообщении.
Информацию об инциденте изданию подтвердила патрульная полиция. Предварительно известно, что:
- правоохранители обеспечивают охрану;
- на месте работает скорая помощь и пожарные;
- эвакуировали всех жильцов дома.
В Черновцах произошел взрыв в доме / Фото патрульной полиции
По данным "Суспільного", в больницу доставили мужчину и женщину с ожогами лица и рук. Об этом изданию рассказали в приемном отделении больницы скорой помощи.