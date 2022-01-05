Поблизу адміністрації міста Актобе, що на заході Казахстану, 5 січня зібралося багато протестувальників.

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Вибухи та постраждалі в Актобе

Там пролунали декілька потужних вибухів, все навколо в диму.

У результаті постраждав чоловік. Очевидці опублікували у мережі відео, на якому помітно, що декілька людей несуть потерпілого, в якого закривавлена голова.

Вибухи біля адміністрації Актобе: дивіться відео

Внаслідок вибуху постраждав чоловік: дивіться відео (18+)
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Протестувальники отримали поранення ноги

  • У телеграмі "Протесты в мире" оприлюднили кадри, на яких видно, що в одного із протестувальників сильно поранена нога. Це сталося через вибух світлошумової гранати.
  • Ще один мітингувальник отримав поранення через те, що в нього влучили гумовими кулями.

Поранені учасники акції: дивіться відео (18+)
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Протести в Казахстані: головне

  • У містах Казахстану тривають протести. Приводом для них стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти.
  • Влада пішла на поступки: ціну на ресурс знизили, а чинний уряд відправили у відставку. Але протестувальники з вулиць не йдуть. Схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.
  • Між мітингувальниками та правоохоронцями спалахують сутички. Влада офіційно повідомила про майже 200 постраждалих, більшість – поліцейські.
  • В Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях ввели режим надзвичайного стану.
  • Протестувальники палять автівки поліції, лунають звуки вибухів світлошумових гранат. Учасники акції захопили адміністрацію в Алматинській області, там спалахнула пожежа. У мережі також з'явилася інформація, що протестувальники відкрили вогонь по військових.
  • Стару резиденцію президента в Алмати також охопила пожежа, її взяли штурмом.
  • У результаті на тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет.

Важливо – протести у Казахстані: все, що потрібно знати – дивіться відео