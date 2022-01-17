Взрыв прогремел 17 января. Известно, что пострадали три нефтяных танкера и аэропорт.
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В Абу-Даби прогремели взрывы, в результате которых погибли люди
Полиция Абу-Даби идентифицировала погибших как двух граждан Индии и одного пакистанца. В то же время информации о личности пострадавших пока нет. По данным полиции, они получили легкие или средней тяжести ранения,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что вероятная атака беспилотных аппаратов могла спровоцировать взрыв, поразивший три нефтяных танкера в Абу-Даби, и еще один пожар на территории международного аэропорта города.
Ответственность за это нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако полиция еще не называла предполагаемых подозреваемых в атаке. Сейчас известно, что правоохранители начали расследование. Предварительно известно, что:
- обнаружили несколько беспилотных аппаратов, которые упали в двух районах и могли стать причиной взрыва и пожара;
- полиция заявила, что инцидент не нанес значительных убытков, но не предоставила подробностей.
Коротко о последних взрывах в Украине и мире
- 16 января в Черновцах, на Буковине, в жилом доме взорвался газ. Согласно предварительным сообщениям, двое людей пострадали. Всех жильцов эвакуировали.
- 14 января в столице Ирака, городе Багдад, неизвестные бросили ручные гранаты на офисы двух главных суннитских партий. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
- 5 января несколько взрывов прогремело в городе Актобе, что в Казахстане. Известно, что протестующие пытались захватить администрацию штурмом. В результате взрывов пострадал мужчина.
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