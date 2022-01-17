Взрыв прогремел 17 января. Известно, что пострадали три нефтяных танкера и аэропорт.

Читайте также На Прикарпатье взорвали авто: мужчина остался без руки

В Абу-Даби прогремели взрывы, в результате которых погибли люди

Полиция Абу-Даби идентифицировала погибших как двух граждан Индии и одного пакистанца. В то же время информации о личности пострадавших пока нет. По данным полиции, они получили легкие или средней тяжести ранения,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что вероятная атака беспилотных аппаратов могла спровоцировать взрыв, поразивший три нефтяных танкера в Абу-Даби, и еще один пожар на территории международного аэропорта города.

Ответственность за это нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако полиция еще не называла предполагаемых подозреваемых в атаке. Сейчас известно, что правоохранители начали расследование. Предварительно известно, что:

обнаружили несколько беспилотных аппаратов, которые упали в двух районах и могли стать причиной взрыва и пожара;

полиция заявила, что инцидент не нанес значительных убытков, но не предоставила подробностей.

Обратите внимание! Йеменские повстанцы-хуситы активизировались в 2005 году. С 2014 года в Йемене продолжается вооруженное противостояние. В нем участвует Саудовская Аравия, повстанцев поддерживает Иран. Например, 17 декабря 2021 года международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по целям в Йемене. В результате за сутки погибли 190 боевиков-хуситов.

Коротко о последних взрывах в Украине и мире

Слышны выстрелы и взрывы: протесты в Казахстане набрали новые обороты – смотрите видео