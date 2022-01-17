Авто якобы подорвал мужчина, который накануне приехал во двор и пытался его повредить. Всю ночь на месте инцидента работали правоохранители, осматривав машину и проводив следственные действия.

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Мужчине ампутировали руку

СМИ сообщают, что от взрыва авто 20-летний мужчина травмировал руку. Тогда ему удалось самому выбраться с места взрыва и потом попросить медиков о помощи. Травма руки оказалась серьезной, поэтому врачи вынуждены были ампутировать часть конечности.

Из-за взрыва мужчина остался без руки: смотрите видео

Случаи взрывов в Украине

В Чугуевской центральной райбольнице имени Николая Кононенко неизвестные взорвали банкомат. Инцидент произошел в 2 часа ночи 30 декабря 2021 года. За месяц до этого, 30 ноября, в Дарницком районе Киева неизвестные преступники также взрывали банкомат и украли оттуда кассеты с деньгами.

В Днепре правоохранители задержали 49-летнего мужчину. Он сообщал, что заложил взрывчатку в украинском парламенте и может взорвать ее дистанционно.

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в сентябре 2021 года взорвался автомобиль. От ударной волны в соседнем доме выбило окна. Тогда погибла пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровщины Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

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