Авто якобы подорвал мужчина, который накануне приехал во двор и пытался его повредить. Всю ночь на месте инцидента работали правоохранители, осматривав машину и проводив следственные действия.

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Мужчине ампутировали руку

СМИ сообщают, что от взрыва авто 20-летний мужчина травмировал руку. Тогда ему удалось самому выбраться с места взрыва и потом попросить медиков о помощи. Травма руки оказалась серьезной, поэтому врачи вынуждены были ампутировать часть конечности.

Из-за взрыва мужчина остался без руки: смотрите видео

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