На место происшествия в поселке Печенеги Харьковской области сразу выехали правоохранители. Выяснилось, что злоумышленники использовали самодельную взрывчатку.

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Взорвали банкомат на Харьковщине

Взрывные устройства грабители прикрепили к сейфовому отсеку банкомата. Следователи устанавливают сумму нанесенного ущерба банку.

Известно, что при взрыве никто не пострадал. Подрывников сейчас разыскивают.



Банкомат взорвали самодельной взрывчаткой / Фото полиции Харькова

Событие квалифицировали как умышленное повреждение имущества. За содеянное, преступникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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