Детали взрывов в Багдаде
Инциденты произошли с утра в пятницу на севере и западе Багдада. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Ирака.
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Неизвестные бросили ручную гранату в штаб-квартиру политсилы Taqaddum Alliance, которую возглавляет спикер парламента Мохаммед аль-Халбуси.
Другая атака была направлена на офис политсилы Azem Alliance. Ее глава – бизнесмен Хамис аль-Ханджар.
Кто именно бросил гранаты – пока неизвестно.
Ранее партии объединились
После состоявшихся в октябре 2021 года выборов этим двум суннитским политическим партиям удалось договориться о сотрудничестве и создать коалицию в парламенте.
Взрывы в Украине и мире: последние новости
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