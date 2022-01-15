Детали взрывов в Багдаде

Инциденты произошли с утра в пятницу на севере и западе Багдада. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Ирака.

К теме В казахском Актобе возле админздания прогремели взрывы: пострадали люди

Неизвестные бросили ручную гранату в штаб-квартиру политсилы Taqaddum Alliance, которую возглавляет спикер парламента Мохаммед аль-Халбуси.

Другая атака была направлена ​​на офис политсилы Azem Alliance. Ее глава – бизнесмен Хамис аль-Ханджар.

Кто именно бросил гранаты – пока неизвестно.

Ранее партии объединились

После состоявшихся в октябре 2021 года выборов этим двум суннитским политическим партиям удалось договориться о сотрудничестве и создать коалицию в парламенте.

Справка. Суннизм – это основное направление в исламе, представители которого считают, что халифом (правителем) может быть только тот, кто имеет репутацию и звание богослова и правоведа высшего ранга. В частности – мудрый и физически здоровый мужчина.

Взрывы в Украине и мире: последние новости