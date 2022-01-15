Деталі вибухів у Багдаді

Інциденти трапилися зранку у п'ятницю на півночі та заході Багдада. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ Іраку.

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Невідомі особи кинули ручну гранату у штаб-квартиру політсили Taqaddum Alliance, яку очолює спікер парламенту Мохаммед аль-Халбусі.

Інша атака була спрямована на офіс партії Azem Alliance. Її главою є бізнесмен Хаміс аль-Ханджар.

Хто саме кинув гранати – наразі невідомо.

Раніше партії об'єдналися

Після виборів, які відбулися у жовтні 2021 року, цим двом сунітським політичним партіям вдалося домовитися про співпрацю й створити коаліцію у парламенті.

Довідка. Сунізм – це основний напрям в ісламі, представники якого вважають, що халіфом (правителем) може бути лише та людина, яка має репутацію богослова й правознавця вищого рангу. Зокрема – мудрий і фізично здоровий чоловік.

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