Інформацію про це підтвердили у російському МНС. З будинку оперативно евакуювали 20 людей.

Важливо На Одещині вибухнув будинок: є жертва

Надзвичайна подія сталася у будинку на вулиці Таврійській. Повідомлення про це надійшло до рятувальних служб об 11:30 (10:30 за київським часом).

Роботи продовжуються. 20 людей евакуйовано, загиблих немає. Працюємо за підвищеним, другим рангом складності,

– повідомили у пресслужбі МНС у Криму.

Також у МНС підтвердили вибух газоповітряної суміші, внаслідок якого стався обвал перекриттів будинку. За оперативними даними, є загроза розповсюдження вогню. Наразі відбувається горіння на другому та третьому поверхах будинку, площа загоряння уточнюється.

Зверніть увагу! Попередньо, є інформація, що внаслідок вибуху постраждали 2 людини. Це – жінка та дитина 2021 року народження. Їх госпіталізували з опіками.

На місці продовжують працювати рятувальники та співробітники екстрених служб. За даними журналістів, причиною загоряння у житловому будинку в Ялті став вибух газового балона.

Зауважимо, що днями у Косові, що на Прикарпатті, у реанімації, де перебували хворі на коронавірус, спалахнула пожежа. У результаті у день займання від вогню загинули троє людей. Наступного дня у лікарні померла і 46-річна санітарка. Загалом жертв пожежі вже четверо. Ще один чоловік помер від коронавірусу перед тим, як спалахнуло полум'я.