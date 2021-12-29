Будинок вибухнув у селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району близько 14:20.

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Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що стався вибух газу. Попередня причина спалаху – розгерметизація газового балону.

Будівля, де стався вибух, прибудована до 2-поверхового житлового будинку. Там вибило вікна та двері, а частково пошкодило капітальну стіну.

Є жертва

Під час вибуху бетонної конструкції загинув громадянин 1941 року народження. Від ДСНС залучали 2 одиниці техніки та 13 рятувальників.



Вибух будинку / Фото ДСНС